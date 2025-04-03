Чернышенко заявил о солидарности России с Кубой по поводу санкций США
Россия расценивает новые санкции США против Кубы как проявление бессилия и выражает полную солидарность с республикой. Об этом 3 апреля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом.
«Мы расцениваем новые санкции американцев против Кубы как проявление бессилия и подтверждаем полную солидарность с республикой», — сказал Чернышенко.
Он также добавил, что Россия продолжит добиваться исключения Кубы из списка стран — спонсоров терроризма и прекращения ее блокады.
Ранее, 27 марта, председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что парламентские связи укрепляют отношения России и Кубы. Она подчеркнула, что доверительный диалог президента России Владимира Путина и его кубинского коллеги Мигеля Диас-Канели Бермудеса задает тон комплексу отношений стратегического партнерства.