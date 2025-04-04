Вэнс расхвалил пошлины вопреки падению акций на фондовом рынке

Вице-президент США Джей Ди Вэнс положительно высказался о введении тарифов, несмотря на массовую распродажу акций на фондовом рынке. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 3 апреля, в беседе с телеканалом Newsmax.

Мы [администрация президента США Дональда Трампа] чувствуем себя хорошо. <…> Cитуация на рынках могла бы быть хуже, потому что это серьезный переходный период. Вы слышали, что сказал президент ранее сегодня: это как с пациентом, который был очень болен. Мы сделали операцию, и теперь пришло время сделать пациенту лучше. И это именно то, что мы делаем», — сказал Вэнс.

По словам политика, вскоре после «неудачного дня» фондовый рынок будет расти в долгосрочной перспективе.

Кроме того, вице-президент заявил, что тарифы могли бы быть еще выше, но было принято решение «быть добрее и уступить».

«Мы больше всего заботимся об американских рабочих и об американском малом бизнесе. И именно они действительно выиграют от этой политики», — заключил Вэнс.

3 апреля Трамп ввел пошлины на импорт товаров из Евросоюза и некоторых других стран. Россия в списке не фигурирует. Меры коснутся не только ЕС (20%), но также КНР (34%), Вьетнама (46%), Израиля (17%), Индонезии (32%), Камбоджи (49%), Малайзии (24%), Южной Кореи (25%), Таиланда (36%), Тайваня (32%), Швейцарии (31%), Японии (24%) и других стран.

При этом американский лидер оценил выгоду страны от повышения пошлин на импорт в $6–7 трлн.