Трамп назвал примерную прибыль США от новых пошлин

Президент США Дональд Трамп оценил выгоду страны от повышения пошлин на импорт в $6–7 трлн. Соответствующее заявление 3 апреля он сделал в беседе с журналистами.

«Я думаю, это проходит очень хорошо. У США будет 6–7 трлн, поступающих в страну», — сообщил он.

Трамп также выразил надежду на улучшение экономической ситуации и оживление рынков и экономики государства.

3 апреля Трамп ввел пошлины на импорт товаров из Евросоюза и некоторых других стран. Россия в списке не фигурирует. Меры коснутся не только ЕС (20%), но также КНР (34%), Вьетнама (46%), Израиля (17%), Индонезии (32%), Камбоджи (49%), Малайзии (24%), Южной Кореи (25%), Таиланда (36%), Тайваня (32%), Швейцарии (31%), Японии (24%) и других стран.

Ранее в этот день политолог Матвей Киселев заявил, что введение Трампом пошлин усилит колебания на финансовом рынке. Он подчеркнул, что неопределенность в будущем мировой финансовой системы усилилась, углубляя разрыв в глобальных цепочках торговли.