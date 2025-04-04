Дмитриев заявил о намерении США занять освобожденные европейцами ниши на рынке

Американские компании хотели бы занять ниши на рынке России, которые освободили европейские бренды. Об этом в четверг, 3 апреля, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Как указал глава РФПИ, на данный момент в стране свыше 150 американских компаний, 70% из которых на рынке уже 25 и более лет.

«И мы видим, что многие американские компании хотят занять те ниши, из которых ушли европейские компании, и мы видим, что те идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», — сказал Дмитриев на пресс-подходе.

Однако спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что Россия будет контролировать, чтобы американский бизнес на ее территории размещался с пользой для самого государства.

«Приоритет — это российский бизнес и работа российского бизнеса», — заключил глава РФПИ.

Также Дмитриев рассказал в этот день, что обсуждал тему редкоземельных металлов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе встречи в Вашингтоне. Еще одной из тем обсуждения на прошедших переговорах стала тема экономическо-инвестиционного характера межгосударственных отношений. Кроме того, глава РФПИ отметил желание многих американских кампаний вернуться в Россию и продолжить вести бизнес в стране.