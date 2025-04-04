Дмитриев раскрыл темы беседы с Уиткоффом в Вашингтоне

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обсуждал тему редкоземельных металлов (РЗМ) со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом во время встречи Вашингтоне. Об этом 3 апреля он заявил на пресс-подходе.

«Также мы обсуждали возможные взаимодействия в Арктике, в редкоземельных металлах и в различных других секторах, где мы можем строить созидательные и позитивные отношения», — указал Дмитриев.

Отдельно он отметил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины против большинства стран мира не коснулись России.

Еще одной из тем обсуждения на прошедших переговорах стала тема экономическо-инвестиционного характера межгосударственных отношений. Дмитриев отметил желание многих американских кампаний вернуться в Россию и продолжить вести бизнес в стране.

«Мы видим, что многие американские компании хотят занять те ниши, из которых ушли европейские компании, и мы видим, что те идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», — заявил глава РФПИ.

Подобные переговоры могут привести к существенным улучшениям российско-американских отношений.

«Фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения, и мы надеемся продвинуться в этом вопросе. И также много других вопросов, которые позволят налаживать в том числе культурные, туристические, религиозные обмены между Россией и США», — указал Дмитриев.

3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году. После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.