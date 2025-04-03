Дмитриев указал на продвижение диалога РФ и США

Команда президента США Дональда Трампа нацелена на решение и обсуждение вопросов противоречий в отношениях между Соединенными Штатами и Россией. Об этом 3 апреля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на пресс-подходе.

«Тема [переговоров] — это, безусловно, восстановление российско-американских отношений, восстановление того диалога, который был полностью остановлен и прерван при администрации [46-го президента США Джо] Байдена. Но мы бы отметили, что администрация президента Трампа и ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений», — сказал он.

По словам Дмитриева, лучшим способом преодолеть диалог меду двумя странами является прямой диалог между представителями России и США.

«Чем отличается администрация президента Трампа? Тем, что она в отличие от президента Байдена слышит позицию России, принимает озабоченности России. Безусловно, есть разногласия по различным пунктам, но есть процесс и есть диалог, который в нашем понимании поможет эти разногласия преодолеть», — отметил глава РФПИ.

3 апреля Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Он стал первым представителем российского правительства, посетившим Соединенные Штаты с официальным визитом после начала спецоперации в 2022 году. После встречи чиновник в социальной сети X назвал диалог двух стран важным. К публикации гендиректор РФПИ приложил картинку, на которой изображен самолет, направляющийся в сторону Вашингтона.