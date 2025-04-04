В Литве обвинили РФ в гибели американских военных на учениях
Литовское издание Delfi в четверг, 3 апреля, обвинило Россию в гибели американских военных на учениях в городе Пабраде.
«Эти солдаты вообще не должны были оказаться на полигоне в Пабраде, если бы Москва не стремилась запугать всю Европу», — говорится в материале издания.
Там же автор обвинил аккаунты, которые раскритиковали идею о сборе пожертвований семьям погибших солдат, в пропагандистской деятельности и «прокремлевскости».
О гибели четырех пропавших без вести американских военнослужащих 26 марта сообщил портал Lrytas. На следующий день в болоте обнаружили затонувшую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules.
Генпрокуратура Литвы 31 марта начала предварительное расследование обстоятельств гибели четырех американских солдат. В тот же день были найдены тела трех солдат из США. Их личности также не были разглашены. Позднее нашли тело четвертого военного.