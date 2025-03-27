В Литве обнаружили бронированную машину пропавших американских военных

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules, на которой перемещались четверо американских военных, ранее объявленных пропавшими без вести, была обнаружена в Литве. Об этом 26 марта заявило Европейское и африканское командование Вооруженными силами США.

«Машина была обнаружена затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями. Армия США, литовские вооруженные силы и гражданские агентства ведут работы по ее восстановлению», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что поиски пропавших во время учений солдат продолжаются.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт в соцсети Х (бывший Twitter) также заявила, что поиски четырех американских военных продолжаются. Кроме того, она извинилась за путаницу, которая возникла после слов генерального секретаря НАТО Марка Рютте, указав, что он не подтверждал судьбу пропавших без вести.

В этот же день СМИ заявили о гибели четырех американских солдат, пропавших без вести во время учений на полигоне под городом Пабраде в Литве. Официально их гибель не была подтверждена.