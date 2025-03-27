Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Мир
В США заявили о возможном скором подписании с Украиной соглашения по минералам
Мир
Макрон заявил о выделении дополнительных €2 млрд на военную помощь Украине
Политика
Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области
Мир
В США заявили о готовности рассмотреть переподключение России к SWIFT
Экономика
Промышленным предприятиям РФ передадут частоты американского Globalstar
Мир
Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на произведенные вне США автомобили
Экономика
Лишь 7% малых компаний готовы взять кредит по ставкам 20% и выше
Армия
В военно-морских вузах России начали изучать беспилотники
Мир
Президент Хорватии исключил участие страны в миротворческой миссии ЕС на Украине
Общество
27,5% проб пищевой продукции в соцучреждениях Петербурга не соответствуют требованиям
Мир
Трамп заявил о планах США продолжать удары по хуситам в течение долгого времени
Мир
В ЕС рассказали о возможной отмене безвиза с Грузией
Армия
Путин поблагодарил участвующих в СВО росгвардейцев за верность Отечеству
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 

В Литве обнаружили бронированную машину пропавших американских военных

0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/Andreas Beil
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules, на которой перемещались четверо американских военных, ранее объявленных пропавшими без вести, была обнаружена в Литве. Об этом 26 марта заявило Европейское и африканское командование Вооруженными силами США.

«Машина была обнаружена затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями. Армия США, литовские вооруженные силы и гражданские агентства ведут работы по ее восстановлению», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что поиски пропавших во время учений солдат продолжаются.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт в соцсети Х (бывший Twitter) также заявила, что поиски четырех американских военных продолжаются. Кроме того, она извинилась за путаницу, которая возникла после слов генерального секретаря НАТО Марка Рютте, указав, что он не подтверждал судьбу пропавших без вести.

Под ружье: в Литве вводят всеобщий призыв
В стране совершенствуют систему военных комендатур

В этот же день СМИ заявили о гибели четырех американских солдат, пропавших без вести во время учений на полигоне под городом Пабраде в Литве. Официально их гибель не была подтверждена.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025