СМИ заявили о гибели четверых американских военных в Литве

Четверо американских солдат, пропавших без вести во время учений на полигоне под городом Пабраде в Литве, обнаружены мертвыми. Об этом 26 марта сообщил портал Lrytas.

«Пропавшая гусеничная машина была найдена в болоте, погибли американские солдаты», — сказано в сообщении.



По заявлению европейского и африканского командования Вооруженных сил США, эти военнослужащие всё еще числятся пропавшими. Официально их гибель не подтверждена.



Солдаты участвовали в плановых тактических учениях. Их поиски вели американские и литовские военные, а также правоохранительные органы Литвы.



Ранее, 24 марта, Военно-морские силы (ВМС) Испании и силы НАТО начали масштабные военно-морские учения Dynamic Mariner/Flotex-25 в Кадисском заливе в Атлантическом океане. В них принимают участие больше 4 тыс. военных и 30 кораблей.