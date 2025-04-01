В Литве нашли тело четвертого пропавшего на учениях военнослужащего из США
В Литве обнаружили тело четвертого американского военнослужащего, пропавшего на учениях. Об этом 1 апреля сообщили на сайте командования армии США в Европе и Африке.
Военный был приписан к боевой группе 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии. Его тело нашли неподалеку от литовского города Пабраде. Личность солдата не разглашается.
Командующий американской армией в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью выразил соболезнования в связи с гибелью солдата.
«Я не могу достаточно выразить словами ту поддержку, которую нам оказали наши литовские союзники. Мы опирались на них, и они, наряду с нашими польскими и эстонскими союзниками — и нашими собственными моряками, летчиками и специалистами из Инженерного корпуса — позволили нам найти и вернуть домой наших солдат», — добавил он.
О гибели четырех пропавших без вести американских военнослужащих 26 марта сообщил портал Lrytas. На следующий день в болоте обнаружили затонувшую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules.
Генпрокуратура Литвы 31 марта начала предварительное расследование обстоятельств гибели четырех американских солдат. В тот же день были найдены тела трех солдат из США. Их личности также не были разглашены.