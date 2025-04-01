Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил об успешной совместной работе России и Китая в ООН, ШОС и БРИКС
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Разлив в ДНР
Мир
В США заявили о неготовности Вашингтона к затяжному конфликту с Пекином
Мир
Землетрясение магнитудой 5 произошло вблизи Мандалая в Мьянме
Мир
Польша намерена объявить в розыск экспертов из России по делу о крушении Ту-154
Мир
Историк связал рейды в Киево-Печерской лавре с желанием прикарманить реликвии
Мир
Премьер Канады Карни пригрозил США ответными мерами при вводе пошлин 2 апреля
Общество
В Смоленской области осудили причастного к хищениям бюджета фонда медстрахования
Политика
Путин принял в Кремле президента Республики Сербской Додика
Мир
Глава Гагаузии назвала свое задержание частью кампании по ликвидации автономии
Мир
В Германии подняли вопрос о судьбе СП-2 после конфликта на Украине
Мир
Макрон призвал Европу сократить зависимость от США в здравоохранении и обороне
Мир
Во Франции начали новое расследование в отношении Ле Пен
Мир
Лавров сообщил о подготовке новой встречи представителей России и США
Мир
Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию
Мир
Финляндия может выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Мир
США возглавили рейтинг Forbes по числу миллиардеров

В Литве нашли тело четвертого пропавшего на учениях военнослужащего из США

0
EN
Фото: Global Look Press/Ralf Hirschberger
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Литве обнаружили тело четвертого американского военнослужащего, пропавшего на учениях. Об этом 1 апреля сообщили на сайте командования армии США в Европе и Африке.

Военный был приписан к боевой группе 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии. Его тело нашли неподалеку от литовского города Пабраде. Личность солдата не разглашается.

Командующий американской армией в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью выразил соболезнования в связи с гибелью солдата.

«Я не могу достаточно выразить словами ту поддержку, которую нам оказали наши литовские союзники. Мы опирались на них, и они, наряду с нашими польскими и эстонскими союзниками — и нашими собственными моряками, летчиками и специалистами из Инженерного корпуса — позволили нам найти и вернуть домой наших солдат», — добавил он.

Под ружье: в Литве вводят всеобщий призыв
В стране совершенствуют систему военных комендатур

О гибели четырех пропавших без вести американских военнослужащих 26 марта сообщил портал Lrytas. На следующий день в болоте обнаружили затонувшую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules.

Генпрокуратура Литвы 31 марта начала предварительное расследование обстоятельств гибели четырех американских солдат. В тот же день были найдены тела трех солдат из США. Их личности также не были разглашены.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025