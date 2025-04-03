Гендиректор ВТО предупредила о последствиях пошлин США для мировой торговли

Введение президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин будет иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста. Об этом 3 апреля заявила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

«Я глубоко обеспокоена <…> возможностью перерастания в тарифную войну с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли <…>. Торговые меры такого масштаба потенциально могут привести к значительному перенаправлению торговли», — приводит ее слова «РИА Новости».

Гендиректор ВТО отметила, что введение США пошлин может привести к снижению мировой торговли в 2025 году на 1% вместо роста на 3%. Она добавила, что многие страны, входящие в состав ВТО, обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для их стран от введения новых тарифов.

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Позже эксперты сообщили, что объемы импорта в США из стран, в отношении которых были введены пошлины, могут снизиться минимум на 10–15% в этом году.

3 апреля директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что введение пошлин США на импортные товары, вероятно, спровоцирует цепную реакцию, которая может привести к мировому финансовому кризису.