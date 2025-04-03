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Автовладельцев предупредили об угрозе здоровью при грязном кондиционере

Химик Дорохов предупредил об угрозе здоровью при грязном автокондиционере
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Автомобильные кондиционеры со временем накапливают влагу, пыль и другие загрязнения, создающие идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Об этом доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов сообщил в четверг, 3 апреля.

«Это не только снижает эффективность работы системы, но и представляет угрозу здоровью водителя и пассажиров», — предупредил он в разговоре с Lenta.Ru.

Дорохов отметил, что многие автовладельцы используют различные химические препараты для чистки кондиционеров, но не все из них способны эффективно уничтожать патогенные микроорганизмы. Специалист рассказал, что средство должно уничтожать не только бактерии, но и вирусы, плесневые грибы и споры.

По словам Дорохова, необходимо убедиться, что очиститель безопасен для материалов, не вызывает коррозии металлических деталей и разрушения полимерных материалов. Он добавил, что некоторые некачественные средства могут содержать агрессивные вещества, способные повредить резиновые уплотнители и пластиковые элементы системы кондиционирования.

По словам специалиста, аэрозольные баллончики с распылением через дефлекторы вентиляции — наиболее удобные и эффективные для самостоятельного использования.

«Выбирая продукт, обращайте внимание на наличие клинических испытаний и сертификатов качества, таких как маркировка CE, которая подтверждает соответствие европейским стандартам безопасности», — рассказал он, добавив, что после завершения процедуры рекомендуется проветрить салон автомобиля, открыв окна и двери, чтобы удалить остатки химикатов.

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