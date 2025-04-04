Врачебные иски: женщины в Крыму судятся из-за запрещенного акушерского приема

Несколько женщин подали гражданские иски в адрес минздрава по Крыму и Симферопольского клинического роддома № 2 (есть у «Известий») с требованием компенсации морального вреда. Во время их родов врачи использовали прием Кристеллера, то есть выдавливали ребенка из живота матери. Одной из женщин и двум младенцам нанесли серьезный вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. Еще минимум 20 рожениц столкнулись с похожими ситуациями в этом медицинском учреждении. Пострадавшие намерены взыскать с него более 20 млн рублей . О том, получат ли они запрашиваемые суммы и чем опасен прием Кристеллера, — в материале «Известий».

Как выдавливают детей

Гражданские иски о компенсации морального вреда подали к Симферопольскому клиническому роддому № 2 две женщины, у которых принимали роды в этом медучреждении. Второй ответчик — минздрав по Крыму. В конце марта 2025 года заявления поступили в Железнодорожный районный суд Симферополя и в Ленинский районный суд Республики Крым, рассказал «Известиям» представитель пострадавших, юрист медицинского права и директор центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук. Суд, по его словам, должен принять их примерно в течение недели.

— Одной из рожениц и двум младенцам нанесен серьезный вред здоровью, у одного из них — паллиативный статус, — уточнил он.

По словам матерей, при родах врачи использовали в обоих случаях запрещенный с 1992 года в России прием Кристеллера, то есть выдавливание плода из живота матери.

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Одна из пострадавших — Дарья Провоторова — рожала вместе с мужем. В результате действий врачей у них родился ребенок с поражением головного мозга. Теперь супруги требуют компенсации морального вреда по 20 млн рублей на каждого .

После произошедшего девушка обратилась к врачу-психиатру с жалобами на плохое самочувствие, приступы паники, тахикардию, страх смерти, навязчивые мысли по поводу пережитого во время родов, нарушенный сон из-за кошмаров о том, как повторяются события, сильную тревожность, постоянный повтор «кадров в голове травматичных родов и всего, что было дальше», и сниженный аппетит. Ей поставили диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство», следует из материалов иска.

Другая пострадавшая — Марина Осауленко — также рожала в Симферопольском роддоме № 2 в 2022 году. Она родила ребенка с нарушениями слуха, он не прошел кардиоскрининг. У матери в результате выдавливания плода произошел разрыв мочевого пузыря. Рассказать о случившемся она решилась только в этом году.

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— Чувство неполноценности как женщины и как матери вызывают постоянные переживания, отстраненность от мужа и близких, — подчеркнула она.

Женщина намерена взыскать с роддома 10 млн рублей.

По словам Николая Чернышука, раньше за некачественно оказанную медпомощь удавалось взыскать компенсации в меньшем размере, но он рассчитывает, что иски женщин, чьи интересы он защищает, будут удовлетворены.

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— Например, в 2023 году в Краснодаре за некачественно оказанную медицинскую помощь удалось взыскать компенсации морального вреда в размере 1–2 млн рублей, — отметил юрист.

Суды редко удовлетворяют требования о компенсации морального вреда в полном объеме, особенно когда речь идет о суммах в десятки миллионов рублей, отметил в беседе с «Известиями» адвокат Андрей Мишонов.

— Как правило, реальные выплаты в подобных делах варьируются от 100 тыс. до 2–3 млн рублей в зависимости от тяжести последствий, степени вины медперсонала и доказательной базы , — добавил он. — Компенсация 10–20 млн рублей — это исключение, возможное только при наличии крайне тяжелых последствий — инвалидности у ребенка, гибели новорожденного или матери, а также при доказанном грубом нарушении стандартов оказания помощи.

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Максимальные выплаты, на которые могут рассчитывать женщины, — 5 млн рублей, считает медицинский адвокат Ирина Гриценко.

— В последние два года в России действительно наблюдается тенденция к увеличению суммы компенсаций. Но на 10 млн рублей могут рассчитывать скорее те, у кого умер ребенок, — отметила она.

В декабре 2024 года следственный комитет по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту причинения врачами роддома телесных повреждений новорожденному при выполнении ими экстренного родоразрешения после обращения Дарьи Провоторовой. После этого начался поиск других рожениц, которые тоже столкнулись с приемом Кристеллера. Сейчас, по данным Николая Чернышука, минимум 20 женщин столкнулись с похожими историями.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой рассказать, как министерство контролирует использование запрещенного приема Кристеллера в российских роддомах.

«Такое может случиться с каждой»

Пострадавшая Дарья Провоторова рассказала «Известиям», что в ноябре 2024 года врачи роддома отказали ей в проведении кесарева сечения, ссылаясь на то, что она сможет родить самостоятельно, хотя показания к его проведению были.

— У меня были тяжелые первые роды. Тогда родился ребенок весом 2,6 кг, мне его выдавливали. При второй беременности я пошла к тому же врачу, который принимал у меня роды в первый раз. Он знал мою историю и у нас была с ним договоренность на кесарево сечение. Но во время консилиума постановили, что я буду рожать самостоятельно , — поделилась она.

Дарья Провоторова отметила, что затем ей стимулировали роды без ее согласия. При этом в документах, по словам девушки, указано, что они начались сами.

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— Ко мне в палату пришла медсестра, дала таблетку, после этого у меня отошли воды, начались схватки. Мне прокололи околоплодный пузырь. Я рожала самостоятельно. Просила провести мне кесарево сечение. Врач несколько раз выходил, видимо, уточнял, есть ли свободные операционные, но их не оказалось. А потом мне сказали, что проводить кесарево уже поздно , — рассказала девушка «Известиям».

Роды шли очень тяжело, так как ребенок весил более 4 кг, добавила она. Врачи, по ее словам, давили ей на живот так, что она не могла дышать, ей было очень больно, а ребенку и вовсе сломали ребра.

— Два врача давили мне на живот с двух сторон. Еще один медик в это время делал вакуум-экстракцию плода, то есть вытягивал его за голову. В итоге ребенок родился, но он не кричал. Сердце ему запустили только спустя 10 минут, — сказала Дарья Провоторова.

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После рождения ребенка его больше месяца держали в реанимации, отметила девушка. Затем его перевели в паллиативное отделение, где он находится до сих пор.

— У ребенка нет никаких шансов на нормальную жизнь. У него поражен мозг. Сейчас он в медорганизации под постоянным присмотром врачей. Забрать его можно, но для этого в любом случае потребуется нанимать персонал, так как отойти от него ни на минуту нельзя , — подчеркнула Дарья Провоторова.

Девушка также рассказала, что в ее медицинских документах отсутствует информация о выдавливании плода и проведении вакуум-экстракции, а врачи уверяли ее, что «такое может случиться с каждой».

Чем опасен прием Кристеллера

Прием Кристеллера считается опасным для плода и для матери , напомнила «Известиям» руководитель 2-й акушерской клиники Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского Екатерина Ефимкова. По ее словам, этот способ родоразрешения официально не применяется в России с 1992 года.

Международные рекомендации, включая руководства Всемирной организации здравоохранения, также не поддерживают использование этого приема, добавила гинеколог медцентра доктора Александровского Дарья Лиенко. Например, в Германии, Великобритании и США его официально запрещено применять, за исключением отдельных экстренных ситуаций под контролем и с фиксацией в протоколе.

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— В России с начала 2010-х годов прием Кристеллера не рекомендуется к применению в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава и приказами по акушерской помощи. Хотя формально его не запрещено применять отдельным федеральным законом, на практике его исключают из протоколов и его использование расценивается как нарушение стандартов оказания медпомощи , — подчеркнула гинеколог.

Но в ряде медорганизаций, особенно в родильных домах без регулярного аудита качества, прием Кристеллера может до сих пор применяться, отметила Дарья Лиенко. По ее словам, это может быть связано с отсутствием подготовки персонала, нехваткой кадров и устаревшими клиническими установками.

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Применение приема Кристеллера может привести у матери к разрыву матки и мягких тканей родовых путей, повышению риска массивного послеродового кровотечения, травмам ребер и органов брюшной полости, а также развитию тазовых дисфункций, отметила Екатерина Ефимкова.

У ребенка, добавила Дарья Лиенко, использование этого приема может привести к травмам позвоночника и черепа, гипоксии, переломам костей и внутричерепным кровоизлияниям.