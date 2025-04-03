В Томске риелтору и блогеру назначили работы за «бизнес-план» для вдов бойцов СВО

Октябрьский районный суд Томска назначил риелтору Марине Орловой и блогеру Дарье Черданцевой обязательные работы за публикацию видео, в котором они обсуждали «бизнес-план» покупки квартиры с помощью участников специальной военной операции (СВО). Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

«В отношении Орловой и Черданцевой прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства»)», — написали в Telegram-канале ведомства.

Блогер и риелтор ранее записали видео, в котором они советуют девушкам выходить замуж за бойцов СВО, ждать их смерти и покупать квартиру на 8 млн рублей.

Уточняется, что по итогам рассмотрения суд назначил Орловой 80 часов обязательных работ, а Черданцевой — 85 часов.

Мещанский районный суд Москвы 19 марта арестовал стендап-комика Артемия Останина на два месяца по обвинению в разжигании ненависти к участникам спецоперации.

Днем ранее Останина задержали при попытке выехать из России. По версии следствия, 15 марта стендап-комик в публичном выступлении высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность.

После задержания комик принес извинения за свои слова и заявил, что у него не было цели задеть чьи-либо чувства.