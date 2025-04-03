Реклама
Прямой эфир
Мир
Восемь стран ОПЕК+ планируют в три раза увеличить добычу нефти в мае 2025 года
Мир
Макрон анонсировал ответ на пошлины США
Мир
Bloomberg заявило о максимальном падении доллара за 2,5 года из-за пошлин Трампа
Мир
Лавров сообщил о плане открыть посольство РФ в Нигере в 2025 году
Мир
Политолог спрогнозировал изменение отношений России со странами НАТО
Армия
Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями
Мир
Швейцария решила не принимать контрмер против пошлин США
Общество
Судостроительный завод в Карелии возобновит работу после пожара
Экономика
Эксперт спрогнозировал замедление роста экономики США на фоне введения пошлин
Общество
СК возбудил дело после гибели шахтера в Свердловской области
Мир
В Белоруссии назвали учения «Запад-2025» показом оборонных возможностей
Политика
В МИД указали на неприемлемость угроз об ударах по ядерным объектам Ирана
Мир
Чернышенко заявил о солидарности России с Кубой по поводу санкций США
Мир
Во Франции назвали возможные потери из-за пошлин Трампа на алкоголь
Мир
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС политизированностью организации
Мир
Президент Буркина-Фасо принял приглашение приехать в РФ на празднование Дня Победы
Мир
Власти Сирии признали вес России на Ближнем Востоке

В Томске риелтору и блогеру назначили работы за «бизнес-план» для вдов бойцов СВО

0
EN
Фото: t.me/umvd70
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Октябрьский районный суд Томска назначил риелтору Марине Орловой и блогеру Дарье Черданцевой обязательные работы за публикацию видео, в котором они обсуждали «бизнес-план» покупки квартиры с помощью участников специальной военной операции (СВО). Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

«В отношении Орловой и Черданцевой прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства»)», — написали в Telegram-канале ведомства.

Блогер и риелтор ранее записали видео, в котором они советуют девушкам выходить замуж за бойцов СВО, ждать их смерти и покупать квартиру на 8 млн рублей.

Уточняется, что по итогам рассмотрения суд назначил Орловой 80 часов обязательных работ, а Черданцевой — 85 часов.

Ресурс и личности: для блогеров хотят ввести отдельное наказание в УК
В Госдуме готовят ужесточение мер по регулированию деятельности коучей и инфоцыган

Мещанский районный суд Москвы 19 марта арестовал стендап-комика Артемия Останина на два месяца по обвинению в разжигании ненависти к участникам спецоперации.

Днем ранее Останина задержали при попытке выехать из России. По версии следствия, 15 марта стендап-комик в публичном выступлении высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность.

После задержания комик принес извинения за свои слова и заявил, что у него не было цели задеть чьи-либо чувства.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025