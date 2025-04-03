Дело о халатности возбудили из-за паводка в Аше Челябинской области

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту халатности при проведении паводковых мероприятий в Челябинской области. Информация об этом появилась 3 апреля на Telegram-канале регионального следственного управления СК России.

«В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что из-за поднятия уровня воды в реке Сим с 18 по 20 марта были подтоплены 126 приусадебных участков с 95 домами. На территории города Аша в зоне подтопления оказалось более 300 участков, 275 человек были эвакуированы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяются версии о сбросе воды с гидротехнических сооружений выше по течению реки.

О подъеме уровня воды на реке Симе в Ашинском районе сообщалось 18 марта. В региональном МЧС проинформировали, что на место происшествия была отправлена рабочая группа с беспилотными авиасредствами и силами специализированной пожарно-спасательной части.

21 марта вода покинула все подтопленные территории и жилые дома. В пунктах временного размещения были устроены 12 человек.