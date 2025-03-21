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Паводковая вода ушла из жилых домов в городе Аша Челябинской области

МЧС РФ: паводковая вода ушла из жилых домов в челябинской Аше
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Фото: МЧС РФ
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В Ашинском районе Челябинской области, где поднялся уровень воды на реке Симе, вода покинула все жилые дома. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщило управление МЧС России по региону.

«В Аше за минувшие сутки от воды освободился 21 частный жилой дом, 81 садовый дом и 121 приусадебный участок. Остаются подтопленными 12 садовых домов и 13 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов нет», — написало ведомство в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в пунктах временного размещения (ПВР) были размещены 12 человек, детей среди них нет.

Спецслужбы оказали помощь 45 жителям подтопленного района по откачке воды. Были привлечены пожарно-насосные станции МЧС РФ.

Всего для устранения последствий паводков были задействованы 164 работников спецслужб и 41 единица техники.

В региональном МЧС рассказали, что компенсация за частичную или полную трату имущества пострадавшим в результате ЧС россиянам будет выплачена.

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О подъеме уровня воды на реке Симе в Ашинском районе сообщалось 18 марта. В региональном МЧС сообщили, что на место происшествия отправилась рабочая группа с беспилотными авиасредствами и силами специализированной пожарно-спасательной части. Подтопленные участки располагаются на улицах Матросова, Набережной, Октябрьской и Заречной. Для мониторинга ситуации установлены дополнительные

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