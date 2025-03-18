Паводковые воды затопили более 30 приусадебных участков в Челябинской области

На реке Симе в Ашинском районе произошел подъем уровня воды, что привело к подтоплению 31 приусадебного участка. Об этом 18 марта сообщили в МЧС Челябинской области.

Участки располагаются по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная.

В ведомстве добавили, что на место происшествия отправилась рабочая группа с беспилотными авиасредствами и силами специализированной пожарно-спасательной части. Подтопленные участки располагаются на улицах Матросова, Набережной, Октябрьской и Заречной.

«Проводятся обход домов, информирование и оповещение населения о сложившейся ситуации. Для граждан развернут пункт временного размещения на базе гостиницы «Аша», — говорится в Telegam-канале МЧС.

По данным министерства общественной безопасности региона, глава Ашинского района находится на месте событий для оперативного решения возникающих вопросов и контроля восстановительных работ. Для мониторинга ситуации установлены дополнительные гидропосты. На месте происшествия присутствуют спасатели и пожарные.

Все силы и средства направлены на обеспечение безопасности населения.

Ранее, 17 марта, в Белорецком районе Башкирии в селе Габдюково в результате затора льда на реке Большой Инзер подтопила 15 домовладений. По данным ГУ МЧС по Башкирии, в 11 из 15 домовладений никто не живет. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.