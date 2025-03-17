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В башкирском селе Габдюково подтоплено 15 домов из-за затора на реке

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Фото: МЧС РФ
dzen
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В Белорецком районе Башкирии в селе Габдюково в результате затора льда на реке Большой Инзер подтоплено 15 домовладений. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по республике.

«В результате повышения уровня воды в реке Большой Инзер (уровень перелива примерно 50–60 см) ниже по течению образовался затор, из-за которого подтоплено домовладение по улице Молодежной», — написало ведомство в Telegram.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, в 11 из 15 домовладений никто не живет. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Уточняется, что из-за выхода льда на дорогу Зуяк – Габдюково проезд временно невозможен.

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