Глава МИД заявил о возможностях Чехии поставлять снаряды ВСУ до сентября 2025 года
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) профинансирована до сентября этого года. Об этом 3 апреля сообщило агентство СТК.
«Чешская инициатива по боеприпасам сумела получить дополнительные финансовые ресурсы от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов», — уточнил Липавский.
Сообщается, что в прошлом году Чехия поставила ВСУ около 1,5 млн артиллерийских снарядов различных калибров. По словам Липавского, Чехия намерена поставлять Украине 125 тыс. боеприпасов в месяц.
27 марта премьер-министр республики Петр Фиала заявил, что Чехия в 2025 году планирует отправить Украине не менее 1,5 млн артиллерийских снарядов.
2 апреля генсек НАТО Марк Рютте сообщил о том, что за I квартал 2025 года страны альянса выделили на военную помощь Украине около €20 млрд.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что страны Европы не желают окончания конфликта на Украине и требуют «продолжения банкета».