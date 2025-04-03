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Глава МИД заявил о возможностях Чехии поставлять снаряды ВСУ до сентября 2025 года

Липавский: чешская инициатива по боеприпасам Украине профинансирована до сентября
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Фото: AP Photo/Ted Shaffrey
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) профинансирована до сентября этого года. Об этом 3 апреля сообщило агентство СТК.

«Чешская инициатива по боеприпасам сумела получить дополнительные финансовые ресурсы от Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов», — уточнил Липавский.

Сообщается, что в прошлом году Чехия поставила ВСУ около 1,5 млн артиллерийских снарядов различных калибров. По словам Липавского, Чехия намерена поставлять Украине 125 тыс. боеприпасов в месяц.

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27 марта премьер-министр республики Петр Фиала заявил, что Чехия в 2025 году планирует отправить Украине не менее 1,5 млн артиллерийских снарядов.

2 апреля генсек НАТО Марк Рютте сообщил о том, что за I квартал 2025 года страны альянса выделили на военную помощь Украине около €20 млрд.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что страны Европы не желают окончания конфликта на Украине и требуют «продолжения банкета».

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