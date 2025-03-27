Чехия в 2025 году отправит Украине не менее 1,5 млн артиллерийских снарядов
Чехия в 2025 году планирует отправить Украине не менее 1,5 млн единиц артиллерийских снарядов. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Петр Фиала в интервью для Чешского ТВ.
«В качестве помощи Украине Чехия поставит этой стране в рамках «чешской инициативы по боеприпасам», как минимум, я подчеркиваю — как минимум, не меньше артснарядов, чем в 2024 году, то есть 1,5 млн единиц», — цитирует его CTK.
Чехия весной 2024 выступила инициатором сбора в Европе артиллерийских снарядов различного калибра для Украины.
25 марта Петр Фиала сообщил, что Украина может лишиться 500 тыс. снарядов калибра 155 мм в случае смены власти в Чехии в 2025 году. По его словам, если в октябрьских выборах выиграет партия чешского оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемая экс-премьером страны Андреем Бабишем, то тогда снаряжение ВСУ не отправят.