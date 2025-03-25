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Украина может лишиться 500 тыс. снарядов в случае смены власти в Чехии

Фиала: ВСУ не получат 500 тыс. снарядов в случае смены власти в Чехии
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
dzen
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Украинские войска в 2025 году могут не получить от Чехии около 500 тыс. снарядов калибра 155 мм, если на парламентских выборах в октябре одержит победу партия чешского оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемая экс-премьером страны Андреем Бабишем. Об этом 25 марта предупредил действующий премьер-министр Петр Фиала.

«Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий», — заявил Фиала в интервью газете Financial Times.

Политик подчеркнул, что вероятность отправки оружия Киеву от Праги довольно высокая. Однако данная инициатива нуждается в финансовой поддержке, и, если правящая коалиция проиграет на выборах, снаряды отправлены не будут, добавляет «Газета.Ru».

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22 марта президент Чехии Петр Павел заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально не было предпосылок успешно развить контрнаступление в 2023 году, поскольку страна не имела достаточно военных сил.

Ирландский журналист Чей Боуз тогда же заявил, что слова Павела являются проявлением лицемерия на Западе. Он отметил, что там всегда знали, что украинцы никогда не победят и не вступят в НАТО, однако поддерживали «коррумпированную диктатуру, обожаемую неонацистами». А теперь Запад даже не пытается скрывать этого, добавил Боуз.

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