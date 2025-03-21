ЕС парализован на фоне переговоров по разрешению конфликта на Украине. Что пишут СМИ

Переговорный процесс между США, Россией и Украиной, затеянный президентом США Дональдом Трампом, заставил западную прессу впервые заговорить о реальной возможности скорого завершения конфликта. Но Европа оказалась не готова ни к наступлению мира, ни к продолжению военной поддержки Киева. Что об этом пишут зарубежные СМИ — в дайджесте «Известий».

Politico: переговоры Трампа и Путина парализовали союзников Украины в Европе

Заседание Европейского совета показало, в каком тяжелом положении оказались лидеры ЕС. Изолированные от реальных действий между [президентом США Дональдом] Трампом, [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским, они изо всех сил пытаются добиться прогресса в оказании помощи Украине или перевооружении собственных армий. В официальных выводах прошедшего накануне саммита отмечена необходимость «срочного» наращивания собственной обороны.

Politico В частных беседах дипломаты и официальные лица сообщили, что на этой неделе в Брюсселе возникло новое и мрачное чувство «реализма».

Европейцы теперь понимают, что они никогда не будут участвовать в мирных переговорах, которые задумал Трамп, и, похоже, они не смогут заменить поддержку, которую Вашингтон оказал Киеву в плане военной помощи, как бы этого ни хотела глава евродипломатии Кая Каллас. В Великобритании премьер-министр Кир Стармер встретился с военными стратегами, которые разрабатывают возможности привлечения военной силы из таких стран, как Великобритания и Франция, чтобы помочь гарантировать любой будущий мир. Однако даже он не звучал уверенно, часто повторяя: «Если будет сделка».

Politico: план Каллас по выделению €40 млрд на военную помощь Украине потерпел фиаско

Главный дипломат Европы Кая Каллас возлагала большие надежды на возможность мобилизовать до €40 млрд военной помощи для укрепления позиций Украины на поле боя и ее усиления на предстоящих переговорах с Россией. Проблемы начались, заявили несколько дипломатов ЕС, с самого начала, когда бывший эстонский премьер Каллас не смогла заручиться поддержкой от ключевых заинтересованных сторон. Процесс был «испорчен», резюмировал один из дипломатов.

Politico К сожалению для Каллас — и для Украины, — ее план не выдержал столкновения с реалиями Европейского союза, где заинтересованность в принесении жертв ради Киева существенно отличается от страны к стране.

Проблема была не только в том, что некоторые страны просто не хотели давать Украине больше средств, ссылаясь на бюджетные проблемы, или что другие предпочитали оказывать помощь на двусторонней основе. А в том, что перед тем, как представить свой план и попросить государства-члены выложить больше денег, Каллас не проконсультировалась с ними должным образом. «Она по-прежнему ведет себя как премьер-министр, она не осознала, что теперь у нее другая работа», — заявил дипломат из Центральной Европы.

Financial Times: США нацелились на энергетический сектор Украины

Администрация Трампа расширяет свои экономические требования к Киеву, одновременно продолжая подталкивать его к заключению мирного соглашения с Россией. По словам двух украинских чиновников, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на его условия управления и владения совместным инвестиционным фондом, а также на потенциальное владение США другими экономическими активами, такими как украинские атомные станции.

Financial Times Украинские официальные лица заявили, что обеспокоены давлением с целью добиться невыгодных условий в рамках более масштабной сделки, особенно после того, как в начале этого месяца Вашингтон временно приостановил поставки оружия и обмен разведданными с Киевом.

Администрация Трампа утверждает, что американские экономические инвестиции в Украину являются достаточной гарантией безопасности, чтобы помешать России начать новую атаку после перемирия. Переговоры вызвали серьезную обеспокоенность на Украине. «С каких это пор передача стратегического сектора другой стране приравнивается к безопасности? — написала Инна Совсун, украинский оппозиционный депутат, в соцсети X. — Больше похоже на захват, чем на защиту».

The Spectator: Украина — лишь часть большой игры Трампа

Для Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сегодня речь идет об Украине, а завтра — обо всём мире. В их широко разрекламированном телефонном разговоре на этой неделе российский лидер, казалось бы, ничего не пообещал: шаг к своего рода прекращению огня, обмен пленными и кое-что ещё. Но Путин знает, что Трамп хочет гораздо большего, чем просто соглашение по Донбассу. Разрешение самого значительного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны — это лишь прелюдия к гораздо большей сделке по Святой земле — действительно историческом соглашении, которое могло бы удовлетворить стремление Трампа прослыть чем-то вроде «миротворческой легенды».

Многим показалось странным, что, пока специальный посланник США Стивен Уиткофф, Путин и Трамп говорили о прекращении конфликта на Украине, возобновились боевые действия между Израилем и ХАМАС, а Трамп приказал начать новую бомбардировку поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, однако в этом есть смысл.

The Spectator Потому что [военный конфликт] на Украине — это лишь часть новой большой игры XXI века, которая теперь сосредоточена на Ближнем Востоке. В воскресенье в Джидде возобновятся переговоры между Россией, Украиной и США о прекращении огня, и принимающая сторона — Саудовская Аравия — становится более важным посредником, чем, скажем, Великобритания или Франция, не говоря уже о Брюсселе.

Кир Стармер хочет, чтобы ему приписали заслугу в убеждении Украины принять первоначальное предложение Трампа о прекращении огня, но именно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман действительно вскружил голову украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, предложив Киеву многомиллиардную инвестиционную программу. Возможно, большую часть своего 90-минутного разговора Трамп и Путин спорили о гидроэлектростанциях на Днепре или о военных маневрах в Черном море, но тема Ирана, судя по всему, была не менее важной.