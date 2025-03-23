Президент Чехии прокомментировал провальное контрнаступление ВСУ в 2023 году

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально не было предпосылок успешно развить контрнаступление в 2023 году, поскольку страна не имела достаточно военных сил. Об этом 22 марта заявил президент Чехии Петер Павел в интервью изданию «Европейская правда», опубликованному на YouTube-канале.

«Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере три к одному, а лучше пять к одному, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России. Поэтому было вполне очевидно, что контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории», — отметил он.

Политик также указал, что Украина должна создать условия для прекращения огня и наступления мира.

«Сейчас мы имеем то, что имеем, и я считаю, что нам нужно продолжать оказывать Украине такую поддержку, чтобы она могла удержать территорию, не потерять больше ничего и как можно быстрее создать условия для прекращения огня, а в дальнейшем и мира», — заявил Павел.

Еще в сентябре 2024 года президент Чехии Петер Павел заявил, что украинские власти должны смириться с потерей некоторых территорий в ходе конфликта с Россией. Он подчеркнул, что в нынешнее время Киеву и его союзникам нужно «взглянуть в глаза реальности» и принимать соответствующие решения.