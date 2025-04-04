Тренер назвала главные преимущества йоги для здоровья

Регулярные занятия йогой комплексно воздействуют на организм, улучшая работу нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой и других систем. Дыхательные техники, используемые в практике, замедляют сердечный ритм и снижают уровень тревожности. Об этом 4 апреля рассказала «Известиям» фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт дисфункций тазового дна Валерия Буры.

По словам эксперта, йога помогает организму переключаться из состояния стресса в режим расслабления. Дыхательные практики снижают тревожность, а специальные асаны улучшают пищеварение и работу кишечника.

«Йога помогает наладить работу кишечника, улучшает пищеварение и снижает уровень тревожности, который напрямую влияет на ЖКТ. Скрутки, например, активизируют перистальтику и помогают бороться с вздутием», — заявила специалист.

Кроме того, практика полезна для сердца. Как утверждает Буры, медленные, осознанные движения улучшают кровообращение, снижают давление и помогают бороться с отеками. Особенно полезны перевернутые позы — они облегчают венозный отток.

Вместе с тем эксперт отметила, что йога учит правильному дыханию. Пранаямы — дыхательные техники для изменения состояния сознания — увеличивают объем легких, насыщают кровь кислородом и даже снижают частоту дыхания, успокаивая тем самым нервную систему и повышая уровень энергии.

Для женщин йога особенно полезна — она нормализует гормональный фон, облегчает симптомы ПМС и улучшает кровообращение в малом тазу. Практика также укрепляет иммунитет и опорно-двигательный аппарат.

«Почки и кожа ежедневно очищают организм от лишней жидкости и токсинов. Йога улучшает кровоснабжение почек, помогает выводить лишнюю воду и снимает отечность, особенно если добавить мягкие скрутки и дыхательные техники», — заявила тренер.

Преподаватель обратила внимание, что йога — это не просто растяжка и асаны, а мощный инструмент для здоровья, который помогает телу работать слаженно и эффективно.

Ранее, 21 марта, кандидат психологических наук, бизнес-тренер Алена Савюк рассказала «Известиям» о способах справиться со стрессом на работе. Так, помогает переключение внимания. Она предложила воспользоваться «методом помидора», который подразумевает чередование работы по 25 минут и пятиминутного отдыха. Помимо этого, эксперт рекомендовала в такие моменты выполнять дыхательные приемы.