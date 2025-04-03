В Севастополе построят центр реабилитации дельфинов

В Севастополе начинается процесс проектирования, а затем и строительства центра реабилитации дельфинов. Средства на покупку участка в 2 га земли собрали при помощи волонтеров.

В ближайшее время стартует этап проектирования бассейнов и прилегающих к ним систем жизнеобеспечения. В комплексе будет административное здание с ветеринарной лабораторией, кормокухней и разными рабочими помещениями.

ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети центра волонтеров «Безмятежное море» пишет, что добровольцы на протяжении восьми лет оказывали помощь дельфинам просто на берегу моря.

Купить участок земли получилось благодаря поддержке общества, которая особенно усилилась после аварии в Керченском проливе и разлива мазута. За это время через систему мониторинга организации прошло 230 особей видов китообразных, занесенных в федеральную и региональную Красные книги.

С января по апрель 2025 года, по данным центра волонтеров, на Крымском полуострове погибли 110 дельфинов.

В середине марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти продолжают мониторинг ситуации после разлива мазута в декабре 2024 года в Черном море. Совместно с Роспотребнадзором проводится анализ побережья с точки зрения проб и допустимости концентрации. Первые пробы показывают, что пляжи абсолютно чистые, никакого превышения ПДК не наблюдается.