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Губернатор Севастополя спрогнозировал увеличение турпотока этим летом в два раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Этим летом власти ожидают вдвое больше туристов, чем прошлым. Об этом «Известиям» заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Интеграция Севастополя в пространство РФ за десять лет завершилась на 99%»
Глава субъекта Михаил Развожаев — о годовщине возвращения полуострова Крым в состав РФ, восстановлении Херсонеса Таврического и мужестве горожан

«В целом мы с оптимизмом смотрим на предстоящий летний период. Сейчас мы видим, что по сравнению с весной прошлого года очень позитивная динамика — плюс 40% бронирований. А на летний период прогнозируем увеличение практически вдвое по сравнению с прошлогодними показателями».

Губернатор отметил, что власти продолжают мониторинг ситуации после разлива мазута в декабре 2024 года в Черном море.

«Сейчас мы уже с Роспотребнадзором проводим анализ побережья с точки зрения проб и допустимости концентрации. Первые пробы показывают, что пляжи абсолютно чистые, никакого превышения ПДК не наблюдается. Кроме того, наши водолазы обследовали дно в районе Севастопольских бухт. На дне мазута не обнаружено. И в толще воды тоже никаких образований нет. Поэтому сегодня ситуация стабильная, контролируемая. Конечно, есть некоторые опасения по поводу тех кораблей, которые еще не подняты, но уверен, что там ведется работа с соответствующими службами. Мы очень рассчитываем, что решение будет найдено и новых выбросов на территории Севастополя не будет», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Михаила Развожаева «Известиям»:

«События «русской весны» — поворотный ключевой момент в истории нашей страны»

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