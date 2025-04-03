МИД РФ сообщил о гибели одного россиянина в результате землетрясения в Мьянме
Дипломаты РФ выясняют обстоятельства смерти россиянина, который погиб в результате землетрясения в Мьянме. Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«По данным посольства в Янгоне, среди погибших есть один россиянин. В настоящее время наши дипломаты устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказала Захарова.
Уточнялось, что преподаватель частной средней школы HCIS из России пропал без вести в Мьянме после разрушительного землетрясения 28 марта. Кроме того, потеряна связь с тремя учителями из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и одним филиппинцем.
В азиатской республике в тот день было зафиксировано два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. Число погибших достигло 3085 человек.
На следующий день в Мьянму прибыли более 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.