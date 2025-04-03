В России опубликован индекс качества городской среды

Средний показатель качества городской среды в России в прошлом году вырос с 200 до 220 баллов, согласно индексу, представленному ДОМ.РФ и Минстроем России.

Индекс был рассчитан для 1116 городов.

Как заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, первоначальная национальная цель по повышению Индекса качества городской среды на 30% достигнута. «В этом году число городов с благоприятной средой на 18% превысило плановое значение, 205 городов стали комфортнее для проживания. Благодаря работе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» мы видим активную работу регионов над улучшением жизни своих граждан», — сказал Файзуллин.

Среди крупнейших городов, находящихся в условно комфортном климате, наибольшие баллы получили Москва — 312 баллов, Санкт-Петербург — 283 балла, Казань — 254 балла. Лидерами среди крупных городов выступают Грозный — 280 баллов, Тула — 280 баллов и Тюмень — 276 баллов. Наибольший прирост по сравнению с 2019 годом показали Якутия, Чеченская республика и Калмыкия.

По словам заместителя гендиректора ДОМ.РФ Дениса Филиппова, повышению комфортности городской среды способствует мастер-планирование. «Эта масштабная работа повышает качество жизни людей и способствует экономическому развитию регионов. Особенно она важна для городов с тяжелыми климатическими условиями, где важно учитывать экологические аспекты, идентичность и культурные особенности», — отметил он. Филиппов добавил, что в портфеле ДОМ.РФ сейчас более 320 дизайн-проектов по благоустройству общественных пространств, а также более 60 мастер-планов.

Впервые Индекс качества городской среды был представлен в ноябре 2019 года. Он рассчитывается на основании 36 индикаторов, включая показатели привлекательности озелененных территорий, безопасности, доступности общественного транспорта, разнообразия жилой застройки, среды для маломобильных граждан.