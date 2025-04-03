Трамп наложил пошлины на необитаемые острова Херд и Макдональд
Необитаемые острова Херд и Макдональд в Индийском океане оказались под действием торговых пошлин, ввести которые поручил президент США Дональд Трамп. Соответствующий список стран 2 марта был опубликован Белым домом в социальной сети X (бывш. Twitter).
Острова относятся ко внешним территориям Австралии. С 1997 года они включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
После подписания указа Трамп раскрыл размеры пошлин в отношении ряда стран. При этом в ответ на пошлину из Китая в размере 67% США введут 34-процентный тариф.
26 марта президент Трамп анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.