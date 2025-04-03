Главный тренер СКА прокомментировал отмененный гол в ворота «Динамо»

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, комментируя отмену гола своей команды в овертайме матча против московского «Динамо», привел в пример аналогичную ситуацию из 2012 года. Соответствующее заявление 2 марта он сделал на пресс-конференции по итогу игры.

«Такие ситуации у нас были и раньше. Мы это проходили в 2012 году. Также с «Динамо» нам гол отменили. Откуда-то позвонили и отменили. Нам не привыкать. Мы не расстраиваемся, не обращаем на это внимание», — сказал он.

В итоге противостояние на ледовой арене завершилось со счетом 4:5 в пользу «Динамо».

«У нас ребята моложе, они могут лучше восстановиться. У соперника команда старше, много иностранцев, они очень много играли сегодня, поэтому мы спокойно готовимся», — сообщил тренер.

«Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Динамо». Пятая игра пройдет в пятницу, 4 апреля, в Москве», — напоминает «Спорт-Экспресс».

В тот же день ярославский «Локомотив» выиграл серию с нижегородским «Торпедо» 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф. Ранее, 26 марта, минское «Динамо» одержало победу над московским ЦСКА в стартовом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.