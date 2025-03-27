Московский ЦСКА проиграл минскому «Динамо» на старте плей-офф КХЛ
Минское «Динамо» одержало победу над московским ЦСКА в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел 26 марта и закончился со счетом 5:2.
У победителей отметились нападающие Сергей Кузнецов (15-я минута), Сэм Энэс (19), Егор Бориков (25) и Александр Волков (48 и 59). У проигравших шайбы забросили защитник Дмитрий Саморуков (2) и нападающий Павел Карнаухов (3).
По итогам игры минское «Динамо» стало четвертым в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА — пятым. Клубы впервые встретились в плей-офф КХЛ. Следующий матч команды проведут 28 марта на стадионе «Минск-Арена».
В этот же день омский хоккейный клуб «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче первого раунда плей-офф КХЛ. Матч закончился со счетом 4:1. У хозяев отличились нападающие Николай Прохоркин (2-я минута) и Константин Окулов (5), защитники Семен Чистяков (35) и Дамир Шарипзянов (57).