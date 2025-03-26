Через Запад на Восток: какие интриги ожидаются в плей-офф КХЛ

Впервые за всё время существования КХЛ перед началом Кубка Гагарина невозможно выделить одного-двух однозначных фаворитов. Разве не этого все ждали, когда много лет назад с размахом запускали КХЛ? Эти счастливые времена наконец настали. Такой невероятной интриги в лиге еще никогда не было. Ни одна из команд не выглядит на 100% готовой к выигрышу чемпионства. Слабые места можно отыскать у всех. Это ни хорошо ни плохо. Но для непредсказуемости именно то, что надо. Подробнее о шансах команд перед началом игр плей-офф — в материале «Известий».

Запад

«Локомотив» гарантировал себе победу в регулярном чемпионате задолго до его окончания, но назвать ярославцев очевидным фаворитом сложно. Команда Игоря Никитина выглядела машиной в первой половине регулярки, но спад «Локомотива» совпал с травмой основного вратаря Даниила Исаева. Состав ярославцев стал опытнее — добавились мастеровитые Радулов, Фрейз, Паник, но ближе к концовке сезона игра разладилась. И нынешний «Локомотив» видится ничуть не сильнее «Трактора» или московского «Динамо».

При этом у «Торпедо» в первом раунде шансы на успех призрачные. Главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов видоизменил хоккей своей команды, сделав его более сбалансированным и строгим. Но на результатах благоприятно это не сказалось — шансов подняться выше восьмого места у нижегородцев не было, да и будь «Куньлунь» чуть посильнее, с попаданием в плей-офф могли возникнуть проблемы. Замедлился прогресс молодых звездочек Конюшкова и Атанасова. Максимум, на что может рассчитывать «Торпедо» в серии, — забрать один матч у фаворита.

Московское «Динамо» могло избежать встречи со СКА в первом раунде, но проиграло на выезде «Северстали». Учитывая то, как доминировали в очной встрече череповчане, для бело-голубых даже лучше, что они избежали серии с «Северсталью». При этом армейцы были удобным соперником для динамовцев в регулярке — команда Алексея Кудашова выиграла пять из шести очных встреч.

Евгений Кузнецов вернулся в СКА перед последним матчем регулярного чемпионата, но пока выглядит откровенно тяжеловато — очевидно, что игрового тонуса звездному нападающему не хватает. Снова в составе и Иван Демидов. Но шансы армейцев на успех сложно назвать высокими — весь сезон команда играла нестабильно, вызывает сомнения и вратарская линия. Пожалуй, главная надежда СКА на высокое исполнительское мастерство лидеров. Если Кузнецов, Григоренко, Плотников, Никишин, Хайруллин, Грицюк, Воробьев покажут свой лучший хоккей, то сопернику придется непросто.

«Спартак» второй год подряд встретится с «Северсталью», и непонятно, почему достаточно много экспертов оценивают шансы череповчан выше. Да, не всё в порядке у красно-белых с вратарями — Загидулин пропустил концовку регулярки, а Николаев выглядел неуверенно. Но ведущая тройка набрала ход — Порядин и Голдобин подходят к плей-офф с продолжительными результативными сериями, отличный сезон проводят нападающие Пашин, Галимов, Рубцов, Мальцев. Запаса прочности, чтобы пройти как минимум первый раунд, «Спартаку» должно хватить.

«Северсталь», в отличие от того же «Торпедо», сохранила фирменный стиль и не собирается отказываться от него в плей-офф. Вот только кружевной хоккей с запретом силовых приемов и требованием не блокировать броски для кубковых матчей не слишком подходит. Серия со «Спартаком» в любом случае получится яркой, но исход для череповчан прогнозируем. Такая команда должна быть в лиге, но ни философия, ни подбор игроков не способствуют завоеванию трофеев.

Минское «Динамо» провело лучшую регулярку в истории клуба — впервые команда начнет плей-офф на домашней арене. Отсутствие лимита на легионеров позволило минчанам собрать качественные три пары обороны из североамериканцев, а в атаке разыгралась местная молодежь, ведомая мастеровитыми Шипачевым, Волковым, Энэсом и Тирни. А усиливший «Динамо» по ходу сезона Василий Демченко решил вратарскую проблему команды. Вот только теперь главная задача для Дмитрия Квартальнова — впервые в истории преодолеть первый раунд.

Перестройку ЦСКА, которую в клубе затеяли перед началом этого сезона, пока сложно назвать успешной. Армейцы сделали ставку на довольно молодых игроков, которые задержались в АХЛ, но Гурьянов, Афанасьев, Исхаков, Саморуков звездами стать пока не смогли. Подкосила команду и травма Виталия Абрамова — равноценно заменить его в тройке с Соркиным и Полтаповым так и не получилось. Есть информация, что Илья Воробьев покинет пост главного тренера команды в случае неудачи, но вполне вероятно, что второй подряд вылет в первом раунде может стоить места и некоторым руководителям армейцев.

Восток

Увольнение Алексея Заварухина, выигравшего в дебютный сезон бронзовые медали, казалось странным, но канадский специалист Бенуа Гру быстро привил «Трактору» качественную игру, приносящую результат. Челябинцы были самыми стабильными на Востоке, а приобретения на дедлайне сделали команду еще сильнее: нападающие Глотов, Коростелев и Сафин, защитники Дэй и Коромыслов уверенно вписались в состав. Шикарный сезон проводят Шабанов и Кравцов, перезагрузил карьеру в Челябинске Кадейкин, надежен и вратарь Фукале. Смущает только травма Кэмпфера, но его восстановление не займет много времени.

«Адмирал» провалил концовку регулярки, разгромно уступив «Нефтехимику», — команда Леонида Тамбиева перед началом плей-офф находится на спаде. И в оптимальном состоянии у приморцев было бы немного шансов против лидера Восточной конференции, а уж в нынешнем первый раунд должен становиться для «Трактора» легкой прогулкой. Задача для челябинцев — управиться максимум за пять матчей, чтобы не летать на Дальний Восток дважды. Но пример «Салавата Юлаева» двухлетней давности показывает, что недооценивать «Адмирал» нельзя.

Уфимцы два года подряд вылетали в первом раунде, будучи «посеянными» выше, но на этот раз ошибки повторить не должны. Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов создал сбалансированную команду, которую тащат на себе легионеры во главе с лучшим бомбардиром регулярки Джошем Ливо. Вопросы вызывает только вратарская позиция — Александр Самонов в этом сезоне выглядел хуже Семена Вязового, но способен ли неопытный вратарь тащить в плей-офф? Впрочем, проходить нынешнюю «Сибирь» уфимцы должны в любом состоянии.

Большинство «Сибири» стало лучшим в регулярном чемпионате, но на этом превосходство новосибирцев над предстоящим соперником заканчивается. Причем насколько хороши Тревор Мерфи и Тэйлор Бек в созидании, настолько же ужасно они играют без шайбы. Совокупное мастерство уфимских легионеров выше, так что сибирякам остается надеяться только на чудо. Последние месяца полтора они играли плохо, и только созданный ранее задел не позволил выпасть из восьмерки.

«Металлург» лихорадило довольно долго, но во второй половине регулярки магнитогорцы набрали ход. «Магнитка» выиграла девять из 11 последних матчей, правда, за гениальными пресс-конференциями Андрея Разина качество игры команды осталось незамеченным. Как и в прошлом сезоне, у уральцев сложно выделить кого-то одного: лучший бомбардир команды вообще защитник Робин Пресс. Но вы же помните, чем всё закончилось год назад? Набоков в воротах всё так же феноменален, команда — сбалансирована. Но вот с соперником по первому раунду не повезло.

«Авангард» Ги Буше производит не менее яркое впечатление, чем команда Боба Хартли несколько лет назад. Сложно было представить, что канадец так быстро наладит порядок в Омске, но «Ястребы» сейчас кажутся командой без слабых мест. Клуб уже продлил контракт с несколькими лидерами, и теперь главная задача — сохранить в составе Рида Буше, к которому вовсю присматриваются другие топ-клубы. Также в «Авангарде» намерены продлить соглашение с защитником Чистяковым, контракт которого истекает следующей весной.

Вероятно, «Автомобилист» остался бы на втором месте, если б не вирус, поразивший команду в начале весны. Лидеры выбывали из состава или выходили на лед не в лучшем состоянии друг за другом, да и тренерский штаб порой перебарщивал с нагрузками. В оптимальном состоянии екатеринбуржцы — один из главных контендеров.

До перерыва на Матч звезд «Ак Барс» чаще восхищал, чем разочаровывал, но после звездного уикенда всё поменялось. Отдельные проблески от Лямкина, Галимова, Яшкина, Барабанова помогли команде не упасть совсем низко (да и ниже шестой строчки это было сложно сделать). Набрал форму Билялов, который к плей-офф отвоевал у Мифтахова место основного вратаря. Но цельного впечатления казанцы не производят.

Игры плей-офф стартуют 26 марта.