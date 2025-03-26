«Авангард» стартовал с победы в первом раунде Кубка Гагарина

Омский хоккейный клуб «Авангард» на выезде одержал победу над «Металлургом» в матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел 26 марта и закончился со счетом 4:1.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», три очка из омской команды набрал Семен Чистяков. В свою очередь, Николай Прохоркин отличился голом и результативной передачей. Также по шайбе забросили Константин Окулов и Дамир Шарипзянов. Из «Металлурга» гол забил только Даниил Вовченко.

Вторую игру команды проведут 28 марта в Магнитогорске.

Ранее, 17 марта, стало известно о составе участников плей-оффа Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25, которые примут участие в Кубке Гагарина. В Восточной конференции на лед выйдут «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», «Адмирал» и «Сибирь». Западную конференцию представят «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, минское «Динамо», СКА, «Северсталь» и «Торпедо».