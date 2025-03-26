Кучеров установил рекорд по числу сезонов с 100 очками в НХЛ среди россиян
Российский нападающий хоккейного клуба (ХК) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки 100 набранных очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пятый раз за карьеру.
Спортсмен отличился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами на матче с «Питтсбург Пингвинз», который завершился 26 марта со счетом 6:1 в пользу «Тампы».
Как уточняет «Спорт-Экспресс», в текущем сезоне Кучеров провел 67 матчей и набрал 101 (31 гол + 70 результативных пасов) очко, установив рекорд для российских хоккеистов по количеству сезонов, в которых он достигнул отметки 100. Российский хоккеист набирал 100 и более очков в сезонах-2017/18, -2018/19, -2022/23 и -2023/24.
Форвард «Тампы» — двукратный обладателем Кубка Стэнли и дважды лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ.
В пресс-службе Национальной хоккейной лиги 14 марта сообщили, что Кучеров и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вошли в десятку претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата «Харт Трофи» НХЛ. Форвард «Тампы» занял четвертое место в рейтинге, набрав 30 очков. Овечкин и Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» разделили шестое место.