Министр финансов США призвал страны не предпринимать ответные меры на пошлины

Ответные меры стран на решение президента США Дональда Трампа о зеркальных пошлинах приведет к эскалации. Об этом в среду, 2 апреля, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью Fox News

«Мой совет каждой стране прямо сейчас — не принимайте ответных мер. Сядьте поудобнее, обдумайте ситуацию, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Потому что, если вы примете ответные меры, это приведет к эскалации», — сказал он в интервью Fox News.

Кроме того, министр пояснил, что РФ не подверглась введением пошлин, поскольку США в настоящее время не торгуют с ней. Он отметил, что сейчас на Россию и так наложены санкции со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в этот день Трамп заявил, что США введут пошлины размере 20% на товары из Евросоюза (ЕС), 34% — на товары из Китайской Народной Республики (КНР) и на ряд других стран.