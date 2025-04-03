На российском рынке грузоперевозок начался кризис: с осени прошлого года из отрасли ушел каждый пятый игрок. Компании не могут оплачивать лизинговые платежи и возвращают грузовики — это ставит под угрозу весь рынок перевозок, что в итоге может привести к повышению тарифов.

Пик возвратов техники пришелся на зиму 2024–2025 годов. Количество возвращенных грузовиков выросло более чем в два раза по сравнению началом 2024 года, сообщили в ГК «Альфа-Лизинг». На стоках скопилось порядка 20 тыс машин.

В ассоциации «АвтоГрузЭкс» сообщили, что по итогам первого квартала 2025 года многие грузоотправители сократили пул партнеров-перевозчиков на 20% год к году, что связано как с экономическими трудностями, так и с нехваткой грузов. Ассоциация «Грузавтотранс» приводит другие оценки — порядка 30% российских транспортников остановили бизнес из-за долгов и невозможности оплачивать лизинговые платежи.

Основная проблема перевозчиков — проседание ценообразования ниже себестоимости и высокие ставки лизинга, рассказал «Известиям» президент ассоциации Владимир Матягин. К примеру, в магистральных перевозках тариф нижней границы окупаемости колеблется в районе 100 рублей за 1 км, а в реальности цены опустились до 45–50 рублей за 1 км.

Ассоциация «АвтоГрузЭкс» попросила правительство компенсировать лизинговые платежи и предоставить льготное кредитование. По подсчетам организации, общий объем запрашиваемой финансовой поддержки составляет около 19 млрд рублей.

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От ворот в разворот: с рынка РФ ушел каждый пятый грузоперевозчик