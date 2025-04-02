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Экономист перечислил сферы с наибольшим ростом зарплат

Эксперт Балынин: наибольший рост зарплат зафиксировали в сфере добычи нефти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»
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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, в каких сферах зарплата выросла больше всего.

В беседе с aif.ru в среду, 2 апреля, эксперт указал на то, что наиболее высокие темпы роста зарплат отмечались в сферах производства автомобилей (+25,3%) и обработки древесины (+23,9%). Также рост зарплат фиксировался в металлургическом производстве (+23,1%), производстве пищевых продуктов и производстве готовых металлических изделий (+22,5%).

В среднем зарплата за 2024 год выросла на 17,5% и составила почти 88 тыс. рублей.

«Самые высокие средние заработные платы были в сфере добычи нефти и природного газа — 218,5 тыс. рублей, а также финансовой деятельности — 206,3 тыс. рублей», — заключил Балынин.

Авансовый зачет: в России зафиксирован рекордный рост зарплат
В каких отраслях больше всего увеличиваются доходы

28 марта в пресс-службе платформы «Авито Работа» сообщили, что менеджер проектов стал самым высокооплачиваемым офисным специалистом по итогам I квартала 2025 года. Работодатели предлагают проектным менеджерам среднюю зарплату почти в 90 тыс. рублей в месяц, что свидетельствует о росте на 26% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, пишет RT.

За день до этого директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями» спрогнозировал дальнейший рост зарплат в России. Он предупредил, что темп увеличения будет менее значительным, чем в 2024 году.

До этого, 26 марта, исследование сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» показало, что пенсионерам, желающим найти новое место работы, проще всего трудоустроиться в сферах науки, образования и услуг. Охотно приглашают на работу людей старше 60 лет работодатели, которым требуются рабочие или специалисты по продажам, отмечает 360.ru.

24 марта глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что через пять лет в России не снизится спрос на работников в сфере торговли и сельского хозяйства, а рабочие специальности продолжат оставаться востребованными из-за накопленного дефицита.

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