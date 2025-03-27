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Экономист не исключил роста зарплат в РФ во второй половине 2025 года

Эксперт Остапкович: рост зарплаты в РФ составит 8–10% во второй половине 2025 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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«Рост заработных плат продолжится, но он не будет таким интенсивным, как в 2024 году», — отметил эксперт. Таким мнением в беседе с «Известиями» 27 марта поделился директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, в 2023–2024 годах увеличение доходов граждан обеспечивалось за счет бюджетного стимула.

Кроме того, бюджет сопутствовал росту не только зарплат, но и реальных располагаемых денежных доходов. Зарплата в доходах составляет примерно 60%.

Однако дальнейший рост зарплат может столкнуться с ограничениями, поскольку зарплаты — это издержки для предприятия. Невозможно повышать зарплату, не повышая производительность труда. Это всегда приводит к банкротству предприятий.

Еще одним фактором, влияющим на динамику оплаты труда, остается дефицит кадров.

«Рост зарплат в 2025 году может составить около 8–10%. Мы увидим рост, но он будет не такой интенсивный, как в 2024 году», — подытожил Остапкович.

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Ранее, 6 марта, сообщалось, что для большинства опрошенных россиян (75%) ключевым показателем успешной карьеры является удовлетворение от работы. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру». Кроме того, важными считаются высокий заработок (71%) и профессионализм (64%).

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