Экономист не исключил роста зарплат в РФ во второй половине 2025 года

«Рост заработных плат продолжится, но он не будет таким интенсивным, как в 2024 году», — отметил эксперт. Таким мнением в беседе с «Известиями» 27 марта поделился директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, в 2023–2024 годах увеличение доходов граждан обеспечивалось за счет бюджетного стимула.

Кроме того, бюджет сопутствовал росту не только зарплат, но и реальных располагаемых денежных доходов. Зарплата в доходах составляет примерно 60%.

Однако дальнейший рост зарплат может столкнуться с ограничениями, поскольку зарплаты — это издержки для предприятия. Невозможно повышать зарплату, не повышая производительность труда. Это всегда приводит к банкротству предприятий.

Еще одним фактором, влияющим на динамику оплаты труда, остается дефицит кадров.

«Рост зарплат в 2025 году может составить около 8–10%. Мы увидим рост, но он будет не такой интенсивный, как в 2024 году», — подытожил Остапкович.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что для большинства опрошенных россиян (75%) ключевым показателем успешной карьеры является удовлетворение от работы. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру». Кроме того, важными считаются высокий заработок (71%) и профессионализм (64%).