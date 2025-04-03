Реклама
Прямой эфир
Экономика
В 2025-м связью смогут обеспечить всего 250 из 10 тыс. нуждающихся в ней сел
Мир
Нетаньяху сообщил о захвате дополнительной территории в секторе Газа
Мир
Американский суд приговорил россиянина Олега Пацулю к 70 месяцам заключения
Общество
Пациенты указали на нехватку препаратов от рассеянного склероза
Мир
Президент Грузии подписал аналогичный американскому закон об иноагентах
Интернет и технологии
Консоль нового поколения Nintendo Switch 2 получит поддержку русского языка
Мир
Рябков обсудил с первым замглавы МИД Белоруссии присоединение республики к БРИКС
Мир
Израильские самолеты атаковали военный объект в Дамаске
Общество
На Чукотке возбудили дело после хищения у ветерана СВО более 3 млн рублей
Общество
В Россию в 2024-м приехало в 1,5 раза больше квалифицированных иностранцев
Мир
В КСИР заявили о пересмотре Ираном оборонной доктрины при военной агрессии
Армия
В ВС РФ начали создавать отделения аграрных дронов
Политика
Россия и Литва прекратили соглашение о таможенном сотрудничестве
Общество
Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку
Экономика
С рынка РФ ушел каждый пятый грузоперевозчик
Мир
Бразилия обвинила США в нарушении обязательств перед ВТО из-за новых пошлин
Мир
ISU пожизненно отстранила украинского судью Балкова за попытку повлиять на оценки

Кардиолог раскрыла причины ранних инфарктов у современных людей

Кардиолог Золотарева: хронический стресс и недосып приводят к инфаркту
0
EN
Фото: Global Look Press/imago stock&people via www.imago
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вейпинг и курение ускоряют образование атеросклеротических бляшек и провоцирует спазм артерий. Кроме того, к проблемам с сердцем может привести нездоровое питание и стресс. Об этом «Известиям» 3 апреля рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

По ее словам, у курильщиков риск инфаркта в два-четыре раза выше, чем у некурящих, причем опасны даже «легкие» сигареты и электронные устройства. Вейпы, несмотря на мифы о безопасности, содержат токсичные вещества, которые нарушают функцию эндотелия — тонкого слоя клеток, защищающего сосуды.

К инфаркту может привести также нездоровое питание. Эксперт объяснила, что избыток насыщенных жиров (красное мясо, фастфуд), трансжиров (кондитерские изделия, маргарин) и простых углеводов (сахар, белый хлеб) ведет к ожирению, дислипидемии и резистентности к инсулину. Эти состояния — основа для атеросклероза.

«Особенно коварна привычка «заедать стресс» или регулярно употреблять продукты с высоким содержанием соли: гипертония, которая развивается на этом фоне, перегружает сердце и ускоряет износ артерий», — отметила кардиолог.

Сегмент истины: ИИ диагностирует фиброз сердца за минуты
Как нейронная сеть поможет облегчить труд рентгенологов и кардиологов

Наряду с этим проблемы с сердцем вызывает и сидячий образ жизни — гиподинамия. Врач уточнила: при недостатке движения замедляется метаболизм, растет уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), а сосуды теряют эластичность. Она утверждает, что даже 30 минут умеренной физической активности пять раз в неделю снижают риск инфаркта на 30%.

Золотарева обратила внимание, что хронический стресс и недосып тоже бьют по сердцу.

«Постоянное напряжение повышает уровень кортизола и адреналина, которые учащают пульс, сужают сосуды и повышают давление. Добавьте к этому недосып — менее семи часов сна в сутки — и получите «идеальный шторм» для сердечной мышцы», — заявила кардиолог.

Употребление алкоголя даже в малых дозах также может привести к проблемам с сердцем. Специалист объяснила, что регулярный прием спиртного повреждает клетки сердца, провоцирует аритмии и повышает уровень триглицеридов в крови.

Вместе с тем врач отметила, что пренебрегать визитами к врачу при хронических заболеваниях не стоит.

«Например, при диабете риск инфаркта возрастает в два-три раза из-за токсичного влияния глюкозы на сосуды, но контроль сахара и давления снижает эту угрозу на 50%», — заключила эксперт.

Ранее, 2 апреля, терапевт Медцентра доктора Александровского Андрей Костиков рассказал «Известиям» о возможных заболеваниях при одышке. Он объяснил, что Одышка может быть связана с заболеванием сердца, легких или нервной системы. При этом, если ощущение нехватки воздуха возникло внезапно и сопровождается высокой температурой или болью в груди, следует немедленно обратиться в скорую помощь.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025