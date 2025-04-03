Кардиолог раскрыла причины ранних инфарктов у современных людей

Вейпинг и курение ускоряют образование атеросклеротических бляшек и провоцирует спазм артерий. Кроме того, к проблемам с сердцем может привести нездоровое питание и стресс. Об этом «Известиям» 3 апреля рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

По ее словам, у курильщиков риск инфаркта в два-четыре раза выше, чем у некурящих, причем опасны даже «легкие» сигареты и электронные устройства. Вейпы, несмотря на мифы о безопасности, содержат токсичные вещества, которые нарушают функцию эндотелия — тонкого слоя клеток, защищающего сосуды.

К инфаркту может привести также нездоровое питание. Эксперт объяснила, что избыток насыщенных жиров (красное мясо, фастфуд), трансжиров (кондитерские изделия, маргарин) и простых углеводов (сахар, белый хлеб) ведет к ожирению, дислипидемии и резистентности к инсулину. Эти состояния — основа для атеросклероза.

«Особенно коварна привычка «заедать стресс» или регулярно употреблять продукты с высоким содержанием соли: гипертония, которая развивается на этом фоне, перегружает сердце и ускоряет износ артерий», — отметила кардиолог.

Наряду с этим проблемы с сердцем вызывает и сидячий образ жизни — гиподинамия. Врач уточнила: при недостатке движения замедляется метаболизм, растет уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), а сосуды теряют эластичность. Она утверждает, что даже 30 минут умеренной физической активности пять раз в неделю снижают риск инфаркта на 30%.

Золотарева обратила внимание, что хронический стресс и недосып тоже бьют по сердцу.

«Постоянное напряжение повышает уровень кортизола и адреналина, которые учащают пульс, сужают сосуды и повышают давление. Добавьте к этому недосып — менее семи часов сна в сутки — и получите «идеальный шторм» для сердечной мышцы», — заявила кардиолог.

Употребление алкоголя даже в малых дозах также может привести к проблемам с сердцем. Специалист объяснила, что регулярный прием спиртного повреждает клетки сердца, провоцирует аритмии и повышает уровень триглицеридов в крови.

Вместе с тем врач отметила, что пренебрегать визитами к врачу при хронических заболеваниях не стоит.

«Например, при диабете риск инфаркта возрастает в два-три раза из-за токсичного влияния глюкозы на сосуды, но контроль сахара и давления снижает эту угрозу на 50%», — заключила эксперт.

Ранее, 2 апреля, терапевт Медцентра доктора Александровского Андрей Костиков рассказал «Известиям» о возможных заболеваниях при одышке. Он объяснил, что Одышка может быть связана с заболеванием сердца, легких или нервной системы. При этом, если ощущение нехватки воздуха возникло внезапно и сопровождается высокой температурой или болью в груди, следует немедленно обратиться в скорую помощь.