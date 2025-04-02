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СМИ сообщили о намерении Канады избежать ответных мер на пошлины США

The Globe and Mail: Канада хочет избежать ответных мер на пошлины США
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Фото: TASS/Zuma
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Канада намерена избежать ответных мер на пошлины президента США Дональда Трампа, которые могли бы поставить под угрозу канадские рабочие места и рост цен. Об этом 1 апреля сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на торговых советников при правительстве.

«Канада не будет вводить ответные пошлины на большинство продуктов питания и других предметов первой необходимости из США, которые могут привести к росту стоимости жизни канадцев, или на компоненты, которые необходимы для предотвращения потери рабочих мест в ключевых секторах экономики», — следует из публикации.

По мнению собеседников газеты, Оттава нуждается в оперативной группе для борьбы с «ненадежными и враждебными США».

Как утверждает один из советников, Канада ввела тарифы только на те товары, которые могут быть заменены канадскими.

Эксперт призвал выяснить, какие есть «болевые точки у США», не являющиеся при этом уязвимым местом для Канады. По его словам, например, 250% тарифы на компанию Tesla.

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Ранее в этот день стало известно, что Трамп решил перенести объявление о новых пошлинах на 2 апреля.

До этого Карни заявил, что Канада примет против США ответные меры в случае введения новых пошлин на канадскую продукцию со 2 апреля.

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