Лунный календарь на апрель 2025 года: новолуние, проблемы со здоровьем и неприятности по фазам Луны

Уже скоро наступит апрельское новолуние — мистическая пора, которой астрологи с древности приписывали особые свойства. Астрономическое явление произойдет 27 апреля в 22:33 по московскому времени. На лунный календарь для планирования различных процедур люди опираются с древности. Тысячи лет назад стала заметной закономерность влияния Луны на многие аспекты жизни существ на Земле. Это касается и людей, и животных, и даже насекомых. Подробнее о лунном календаре на оставшиеся дни апреля, как применять его в жизни, а также о наиболее и наименее благоприятных днях для повседневных занятий — в материале «Известий».

Убывающая Луна в апреле 2025 года: запреты по лунному календарю

В древности люди определяли дни и месяцы по лунному календарю. Они также заметили, что за определенное время естественный спутник Земли проходит через несколько фаз. На основе этого появился синодический месяц, который длится около 29,5 суток. Зародился он еще во времена ледникового периода, а затем, со временем, распространился среди народов по всему миру. Именно синодический месяц и является основой лунного календаря.

Вместе с этим возникло понимание, какие дни наиболее подходят для определенных действий, а какие не предназначены для этого. Например, появился лунный посевной календарь, используя который можно, например, ускорить рост растений.

Постепенно также появилось осознание, что лунный год короче солнечного. Из-за этого широкое использование лунного календаря прекратилось. Несмотря на это, он остался востребованным до сих пор, особенно в сельскохозяйственной сфере.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В оставшиеся дни апреля 2025 года фазы естественного спутника Земли пройдут в следующем порядке:

— убывающая фаза 14–26-го числа;

— новолуние 27 апреля,

— растущая Луна 28–30 апреля.

Период убывающей Луны, который в апреле 2025 года приходится на 14-26 число, ассоциируется с завершением. Это может быть окончание каких-то проектов, дел или отношений. В эту фазу стоит подводить итоги, избавляться от ненужного и завершать начатое. Время также отлично подходит для анализа прошлых событий и осмысления полученного опыта.

По мнению астрологов, период также благоприятен для медитаций и очищения — духовного и физического. В это время можно заняться избавлением от старых и ненужных вещей, привычек или же от токсичных отношений и знакомств.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В убывающую Луну энергии становится меньше, поэтому нужно избегать переутомления и стрессовых ситуаций. Иммунитет также снижен, из-за этого выше вероятность простудиться. Лучше больше отдыхать и восстанавливать силы. Волосы, как считается, растут медленнее именно в этот период, поэтому можно посетить парикмахера, если ваша цель заключается в сохранении длины волос или прически в том же виде на более долгое время.

Кроме того, не стоит заключать сделки или проводить серьезные финансовые операции во время убывающей Луны, ведь высок риск стать жертвой обмана.

Новолуние в апреле 2025 года: что нельзя делать, гороскоп

Новолуние выпадает на 27 апреля, в это время спутник станет невидимым для наблюдающих с Земли. Явление ожидается в 22:33 по московскому времени и означает начало и ассоциируется с новыми идеями, проектами и целями. Так, в этот день можно заняться постановкой целей на будущее и планированием шагов в этом направлении. Для тех, кто откладывал важные дела, новолуние станет отличным способом, чтобы начать заниматься ими. День можно также посвятить медитации или другим ритуалам, чтобы настроить себя на нужный и позитивный лад. Это поможет привлечь положительные изменения в жизнь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Физические нагрузки стоит отложить, день лучше провести в покое, как душевном, так и физическом. Как и во время полнолуния, предпочтительнее отказаться от серьезных косметических процедур или хирургического вмешательства.

Растущая Луна в апреле 2025 года: астрологический прогноз

Растущая Луна представляет из себя фазу, когда спутник постепенно становится видимым на небосводе и похожим на серп, который увеличивается каждый день.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Фаза роста Луны в астрологии символизирует активность и развитие. Это время, когда энергетические потоки усиливаются, появляются новые возможности. Именно во время растущей Луны стоит:

— начинать что-то новое. Это могут быть проекты, финансовые сделки или, например, переезд. Фундамент, который будет заложен в это время, в будущем может принести хороший успех;

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— ставить планы и цели. В это время люди чувствуют себя более энергичными и целеустремленными. Возникает желание начать что-то новое, а приподнятое настроение помогает в этом;

— следить за здоровьем. Организм в эту фазу активно обновляется, иммунная система укрепляется, поэтому время отлично подходит для начала оздоровительных программ, занятий спортом и других физических нагрузок;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— посещать косметолога. Из-за того что организм обновляется в фазу роста Луны, время подходит и для проведения косметических процедур, спа, посещения бани и других уходовых практик;

— заниматься садоводством. 1–12 апреля — идеальное время для пересадки, обрабатывания и полива растений.

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Когда наиболее благоприятные дни в апреле: даты

На тот или иной день месяца влияет не только фаза Луны, но и день цикла, знак зодиака и другие аспекты. Беря это во внимание, можно выделить следующие наиболее благоприятные дни апреля:

— 22 апреля, 24-й лунный день в Водолее, вторник. В этот день можно заняться организацией, проведением собраний и конференций, а также участием в них. Именно 22 апреля можно посвятить любым занятиям, связанным с умственной и творческой деятельностью. 24-е лунные сутки нейтральны сами по себе, но не стоит конфликтовать и планировать что-то новое. Лучше, наоборот, продолжить уже начатое;

— 28 апреля, второй лунный день в Тельце. В это время хорошо начинать заниматься физической активностью либо же сесть на диету. Понедельник, которым управляет Луна, что и случится 28 апреля, считается тяжелым днем из-за изобилия эмоций, а не из-за прошедших выходных. Астрологи советуют в первый день недели доверять лишь своей интуиции;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— 30 апреля, четвертый лунный день в Близнецах, среда. День будет благоприятен для тех, кто занимается активной умственной деятельностью или планирует энергоемкие занятия. Может проявиться дар предвидения, а также обострится интуиция, поэтому можно посвятить время финансовым операциям и заключать договоры.

Также благоприятными в апреле будут: 23-е и 29-е числа. Остальные дни считаются нейтральными.