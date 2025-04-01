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Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА ВСУ над Брянской областью

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

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Накануне над Брянской областью средства ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников.

В тот же день стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали 66 дронов ВСУ над тремя российскими регионами. 41 БПЛА был уничтожен над Брянской областью, 24 — над Калужской областью, еще один дрон уничтожили над Курской областью.

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