Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА ВСУ над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщило Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Накануне над Брянской областью средства ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников.
В тот же день стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали 66 дронов ВСУ над тремя российскими регионами. 41 БПЛА был уничтожен над Брянской областью, 24 — над Калужской областью, еще один дрон уничтожили над Курской областью.