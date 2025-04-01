Трамп заявил о продолжении атак по хуситам до прекращения ударов в Красном море
США продолжат атаковать йеменских хуситов до тех пор, пока они не не перестанут представлять угрозу свободе судоходства. Об этом в понедельник, 31 марта, заявил президент страны Дональд Трамп.
«Выбор хуситов очевиден: прекратите стрелять по американским кораблям, и мы прекратим стрелять в вас. В противном случае мы только начали, и настоящая боль еще впереди», — говорится в сообщении Трампа в Х (бывш. Twitter).
Американский президент пригрозил последствиями не только самим хуситам, но и их «иранским спонсорам».
Этим вечером телеканал Al Hadath сообщил об атаке Военно-воздушных сил (ВВС) США на авиабазу Аль-Дайлами в йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситского движения «Ансар Аллах». Уточнялось, что американская сторона нанесла три авиаудара по складам с оружием хуситов на базе Аль-Дайлами.
15 марта Трамп заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.