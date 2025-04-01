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Трамп заявил о продолжении атак по хуситам до прекращения ударов в Красном море

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Фото: ТАСС/OSAMAH YAHYA
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США продолжат атаковать йеменских хуситов до тех пор, пока они не не перестанут представлять угрозу свободе судоходства. Об этом в понедельник, 31 марта, заявил президент страны Дональд Трамп.

«Выбор хуситов очевиден: прекратите стрелять по американским кораблям, и мы прекратим стрелять в вас. В противном случае мы только начали, и настоящая боль еще впереди», — говорится в сообщении Трампа в Х (бывш. Twitter).

Американский президент пригрозил последствиями не только самим хуситам, но и их «иранским спонсорам».

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Этим вечером телеканал Al Hadath сообщил об атаке Военно-воздушных сил (ВВС) США на авиабазу Аль-Дайлами в йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситского движения «Ансар Аллах». Уточнялось, что американская сторона нанесла три авиаудара по складам с оружием хуситов на базе Аль-Дайлами.

15 марта Трамп заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.

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