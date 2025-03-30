В Германии прошли протесты против размещения в стране американских ракет
В немецком городе Висбаден около 2,5 тыс. человек приняли участие в протестах против размещения ракет средней дальности США в Германии. Об этом 29 марта сообщила газета Wiesbadener Kurier.
«Около 2,5 тыс. человек мирно протестовали в городе против запланированного размещения американских ракет и наращивания военной мощи», — пишет издание.
Уточняется, что демонстрация носила мирный характер. В некоторых случаях «наблюдались значительные перебои в движении транспорта в городе», уточнили в издании.
Телеканал N-tv 23 января заявил, что немецкие общественные деятели, политики и правозащитники написали открытое письмо с призывом не допустить размещения в Германии ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США. Отмечалось, что размещение американского оружия может спровоцировать начало военных действий между Россией и ФРГ.