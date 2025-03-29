Три человека утонули в озере в Вологодской области
В Череповецком районе Вологодской области три человека погибли, провалившись под лед. Об этом 29 марта сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.
По данным ведомства, четверо мужчин вышли на лед озера Колоденское и провалились под воду.
«Один человек выбрался самостоятельно, трое погибли», — сообщили в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего выясняются. В МСЧ России напомнили, что выходить на лед весной смертельно опасно.
Ранее, 28 марта, шесть детей в возрасте от 10 до 12 лет провалились под лед реки Ить в Ярославской области. В МЧС России сообщили, что все смогли выбраться на берег, никто не пострадал.