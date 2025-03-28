Шесть детей провалились под лед реки Ить в Ярославской области
Шесть детей провалились под лед реки Ить в Ярославской области. Об этом 28 марта сообщило МЧС России.
Уточняется, что инцидент произошел в деревне Устье. Шесть ребят в возрасте от 10 до 12 лет вышли на лед реки. Услышав их крики, местная жительница поспешила на помощь и вызвала спасателей.
«Детвора смогла выбраться на берег. К счастью, никто не пострадал», — указано в Telegram-канале ведомства.
Инспекторы МЧС прибыли на место происшествия и провели с детьми профилактическую беседу.
Прокуратура Хабаровского края 8 февраля сообщила, что в поселке городского типа Охотск двое детей пяти и семи лет провалились под лед водоема для охлаждения электростанции и утонули. Установлено, что дети играли вблизи источника. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Оно находится на контроле прокуратуры.