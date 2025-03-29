СМИ усомнились в шансах на подписание сделки по ресурсам между США и Украиной

Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. Об этом 28 марта сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Администрация [президента США Дональда] Трампа рассчитывает, что Украина быстро подпишет новое соглашение, по которому Вашингтон получает широкие полномочия в отношении экономики своего союзника. Проблема в том, что Украина почти наверняка не сможет принять эти условия», — указано в публикации.

Согласно данным издания, новое соглашение теперь предоставляет Вашингтону не только доступ к редкоземельным металлам Украины, но и возможность извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов. В дополнение к этому договор охватывает инфраструктурные проекты, такие как порты и трубопроводы.

В этот же день сообщалось, что администрация Трампа требует контроля над экономикой Украины.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) 28 марта сообщил, что украинская сторона официально подтвердила получение от США нового проекта соглашения о недрах. Он добавил, что со стороны Украины никто в разработке соглашения не участвовал, им занимались только Соединенные Штаты.

Газета Financial Times 27 марта отметила, что Украина не оценила новое предложение США по ископаемым, вследствие чего вряд ли подпишет соглашение. Как уточнило издание, сделка может подорвать суверенитет Киева, а также вывести всю прибыль за рубеж. Это усилит зависимость Украины от Вашингтона, говорилось в материале.