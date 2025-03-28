Украинская сторона официально подтвердила получение от США нового проекта соглашения по полезным ископаемым. Об этом 28 марта сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), ссылаясь на выступление в парламенте вице-премьера Украины Юлии Свириденко.

«Свириденко подтвердила, что правительство получило проект соглашения от США по ископаемым», — сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, согласно данным Свириденко и его собственной информации, со стороны Украины никто в разработке соглашения не участвовал, им занимались только США.

Как пишет украинская газета «Европейская правда», согласно новому документу, который США передали Украине, Киев должен компенсировать всю военную помощь, которую Вашингтон оказал с начала конфликта. Сумма долга, которую будут уточнять, на данный момент составляет около $120 млрд.

Если Украина подпишет соглашение на таких условиях, это может открыть ящик Пандоры и заставит политиков в Европе «в поисках голосов избирателей требовать также помощи от Украины», добавляет СМИ. В качестве «стимуляции» выплаты долга указанная изначально сумма будет увеличиваться на 4% каждый год, уточнило издание.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил 27 марта о новых условиях договора между Украиной и США по ископаемым. Он охватывает все полезные ресурсы, включая нефть и газ, по всей территории страны. Договор по новому проекту США не имеет срока и гарантий безопасности.

Газета Financial Times тогда же отметила, что Украина не оценила новое предложение США по ископаемым, вследствие чего вряд ли подпишет соглашение. Как отмечает издание, сделка может подорвать суверенитет Украины, а также вывести всю прибыль за рубеж. Это усилит зависимость Киева от Вашингтона, говорится в материале.