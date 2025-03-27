На Украине раскрыли новые условия договора с США по ископаемым

Новый проект соглашения Украины с США по полезным ископаемым, переданный Вашингтоном 23 марта, затронул все полезные ресурсы, включая нефть и газ, по всей территории страны. Об этом 27 марта сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на проект документа, который ему передали представители правительства.

Он также отметил, что договор по новому проекту США не имеет срока и гарантий безопасности. Он добавил, что управлять инвестиционным фондом, в который Украина обязана передавать доходы от полезных ископаемых, будет совет из пяти человек, из которых трое будут представителями США «с полным правом вето».

По словам депутата, вариант документа не является финальным.

«Речь идет про все ископаемые. Там и нефть, и газ. И новые, и существующие [полезные ископаемые]. По всей территории Украины. <...> Я надеюсь, что украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений в нем», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день Железняк сообщил, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук закрыл заседание парламента после неудачной попытки депутатов добиться вызова министров, чтобы узнать детали соглашения с США об ископаемых.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский должны были заключить сделку о редкоземельных металлах 28 февраля, однако в результате перепалки в Белом доме подписание отменили. 2 марта глава киевского режима заявил, что всё еще готов подписать сделку и надеется спасти отношения с США.

Министр финансов США Скотт Бессент 26 марта сообщил, что Вашингтон уже передал версию документа об экономическом сотрудничестве Киеву.