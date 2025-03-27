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Депутаты Рады сорвали заседание из-за нового проекта соглашения с США

Железняк: в Раде сорвали заседание после представления проекта соглашения с США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук закрыл заседание парламента после неудачной попытки депутатов добиться вызова министров, чтобы узнать детали соглашения с США об ископаемых. Об этом 27 марта сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

«Выступил в раде по вопросу о неуважении к парламенту и новом соглашении по минеральным ресурсам. Сорвал дальнейшее заседание», — написал он в Telegram-канале.

Текст проекта депутат назвал ужасным. По его словам, это большое и ясное соглашение, но не в сторону Украины.

Железняк также подчеркнул, что в тексте соглашения не говорится о гарантиях безопасности.

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Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский должны были заключить сделку о редкоземельных металлах 28 февраля, однако в результате перепалки в Белом доме подписание отменили. 2 марта глава киевского режима заявил, что всё еще готов подписать сделку и надеется спасти отношения с США.

Трамп заявил 20 марта, что Соединенные Штаты в ближайшее время подпишут сделку по добыче полезных ископаемых с Украиной.

Министр финансов США Скотт Бессент 26 марта сообщил, что Вашингтон уже передал финансовую версию документа об экономическом сотрудничестве Киеву. По его словам, Украина может подписать соглашение уже на следующей неделе.

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